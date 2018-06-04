"Він без свідомості": в Росії терміново госпіталізували Валерія Леонтьєва

Відомому 69-річному російському співакові Валерію Леонтьєву знадобилася термінова медична допомога напередодні одного з концертів.
Як повідомляє Telegram-канал Super, через раптові проблеми виступ Леонтьєва в Тулі довелося скасувати.
"Артистові терміново викликали швидку допомогу. З'явилися повідомлення про те, що Леонтьєв знаходиться без свідомості і його збираються госпіталізувати і відправити в Москву", - написано в повідомленні.
Представниця артиста підтвердила наявність проблем зі здоров'ям у Леонтьєва.
При цьому прес-секретар співака додала, що у нього просто "піднявся тиск. Швидка приїжджала, але не більше того".
"Валера поїхав на своїй машині. Він тільки відпрацював тур по Далекому Сходу" - заявила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в ДТП потрапив фронтмен відомої російської поп-групи.