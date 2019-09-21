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21 вересня • оновлено в 11:45
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"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу

1.9т Читати матеріал російською

Скандальна російська співачка, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова знову осоромилася під час танців.

Цього разу у зірки роз'їхалися ноги на слизькій підлозі, через що вона ледь не сіла на небезпечний шпагат, скривившись і сміючись одночасно (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Всім відмінної п'ятниці. А я поки компенсую відсутність танців на роботі", – підписала Бузова під роликом.

Ноги Бузової роз'їхалися

Ноги Бузової роз'їхалися

скріншот

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Користувачі не оцінили гумор співачки. Її розкритикували за те, що вона виставляє подібні ролики на публіку, а конвульсії у деяких викликали асоціацію з одержимістю.

"Викликайте екзорциста", "Це треба ж бути такою", "Бузова зламалася, несіть нову", "Колода", "Дурна", "Мені соромно за тебе", "Ну і корч", "Морок", "Посміховисько", – відреагували в мережі.

"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу
"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу
"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу
"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу
"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу
"Викликайте екзорциста": конвульсії Бузової спантеличили мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова часто потрапляє в безглузді ситуації. На одному з концертів вона впала прямо на сцені, але вдала, що так і задумано. Пізніше вона вирушила відпочивати на Балі, де ледь не впала з даху.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес курйоз
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