Вийшла з коми? З'явилися новини про стан Заворотнюк

Важкохвору російську актрису Анастасію Заворотнюк перевели з реанімації у звичайну палату.
Як повідомив Mash, лікарям, нарешті, вдалося вивести її з критичного стану.
Заворотнюк у "Моїй прекрасній няні"
Скрін із відео
"Лікарі змогли значно зменшити набряк мозку, внаслідок цього Заворотнюк вивели з медикаментозної коми. Зараз вона перебуває з рідними у палаті терапевтичного відділення. Пацієнтці продовжують надавати необхідне лікування", - написали у телеграмканалі.
"Вчора ввечері, після того, як Анастасія прийшла до тями, її рідні принесли в палату пакет важливих документів. Якщо лікар дасть дозвіл, актриса зможе вивчити папери", – додали у ЗМІ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі у театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели у медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
Пізніше ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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