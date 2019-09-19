Вийшла з коми? З'явилися новини про стан Заворотнюк

Важкохвору російську актрису Анастасію Заворотнюк перевели з реанімації у звичайну палату.

Як повідомив Mash, лікарям, нарешті, вдалося вивести її з критичного стану.

Заворотнюк у "Моїй прекрасній няні" Скрін із відео

"Лікарі змогли значно зменшити набряк мозку, внаслідок цього Заворотнюк вивели з медикаментозної коми. Зараз вона перебуває з рідними у палаті терапевтичного відділення. Пацієнтці продовжують надавати необхідне лікування", - написали у телеграмканалі.

"Вчора ввечері, після того, як Анастасія прийшла до тями, її рідні принесли в палату пакет важливих документів. Якщо лікар дасть дозвіл, актриса зможе вивчити папери", – додали у ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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