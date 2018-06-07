"Віддати Крим Україні": скандальний Лоза образив Єфремова

Слова російського актора Михайла Єфремова про анексований Крим - необдумані, і можуть бути сказані для піару.

Таку заяву зробив російський музикант Юрій Лоза на своїй сторінці в Facebook, коментуючи пропозицію актора віддати півострів Україні.

"Знову ж Єфремов міг таке ляпнути для піару, по приколу, та просто не подумавши, як уже багато разів робив це раніше.Зрозумійте, якщо хтось з певним ступенем достовірності зіграв у виставі розумну людину, то це зовсім не означає, що він здатний викидати з себе мудрі думки, що знаходяться за межами вивченого тексту", - образив він Єфремова.

Новини Єфремов зробив скандальну заяву про росіян

При цьому він натякнув на відсутність мізків у Єфремова.

"І, як мені здається, назва даної професії - "лицедій" говорить сама за себе: етимологічно це -"обличчям діят " або "робити обличчя", наявність мізків тут не обов'язкова", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 5 червня, скандальний російський актор Михайло Єфремов дав інтерв'ю популярному блогеру і журналісту Юрію Дудю, де красномовно висловився про те, що РФ повинна віддати кримський міст Україні, а також постачати газ в країну безкоштовно, і тільки таким способом, за його словами, держави зможуть "помиритися".