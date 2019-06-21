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Таємне весілля Комарова: розкрилися інтригуючі подробиці

1.7тЧитати матеріал російською

Новоспечене подружжя Дмитро Комаров і його дружина Олександра Кучеренко розповіли всі деталі таємного весілля.

Як стало відомо, пара розписалася в Києві. На розписі вони були удвох, без сторонніх очей. Але вінчання вирішили влаштувати з найближчими у святому місці — Єрусалимі. Сім'ї молодят летіли в різних кінцях літака, зізнався Дмитро в студії "Сніданку з 1+1".

Всього на урочисту подію в Ізраїль полетіло 11 осіб — батьки, брати і сестри. На запитання про різницю у віці Дмитро відповів, що ніколи не спілкувався з дівчатами настільки молодшими за нього. Але Олександра розумна не за роками, цим вона і закохала в себе відомого тревел-ведучого.

Нагадаємо, що різниця у віці в пари — 15 років.

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Дівчина не змінювала своє прізвище — Кучеренко. "Це моє прізвище. Ми разом так вирішили", — повідомила модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі подробиці весілля Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко. Також пара поділилася першими фото з урочистої події.

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