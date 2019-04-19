Весь час цілувалися: на червоній доріжці "Жар-птиці" помітили нову зіркову пару

На червоній доріжці національної української музичної премії "Золота Жар-птиця", яка пройшла 18 квітня, помітили нову зоряну пару: співак і телеведучий Gena Viter прийшов туди разом із актрисою серіалу "Реальна Містика" Наталією Бережною.

Відомо, що до цього актриса знімалася в кліпі співака на пісню "Твоє кохання". Як повідомили OBOZREVATEL очевидці, пара прийшла на премію в однаковому вбранні, цілувалася весь вечір, не соромлячись об'єктивів камер.

Крім того, в мережу злили домашнє фото Viter і Бережної, яке було зроблене, ймовірно, на наступний ранок після церемонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-діва Настя Каменських схилювала шанувальників спокусливим образом на національній музичній премії "Золота Жар-птиця ".

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