Улюблений фотограф сестер Кім Кардаш'ян зняла промо нового шоу Ольги Фреймут

Голлівудське шоу їде в Україну - такий сюжет промо-ролика втілила для новоформатного українського шоу "ОЛЯ" відома в Америці фотограф і режисер українського походження Саша Самсонова. Проект вийде на Новому каналу 28 серпня в головній ролі з телеведучою Ольгою Фреймут, а промо, зняте визнаним режисером, вже зараз глядачі можуть побачити в ефірі.

Серед клієнтів Самсонової імениті мешканки голівудського небосхилу. Не так давно прогриміла прем'єра кліпу, авторства дівчини, для володарки премій "GRAMMY" і "MTV Video Music" співачки Pink, а найзнаменитіші в світі сестри Кім Кардашьян - Кендалл і Кайлі Дженнер регулярно радують сотні мільйонів своїх підписників в Instagram гарячими фотосетами від Самсонової , передає прес-служба Фреймут.

У числі голлівудських знаменитостей опинилася і українська теледіва Ольга Фреймут, яку з режисером об'єднує давня дружба. Знімали промо-ролик для шоу "ОЛЯ" в сонячному Лос-Анджелесі, там же, де колись - культові "Термінатор" і "Бійцівський клуб". А також - в серіально відомому місті Беверлі-Хіллз і на мальовничому пляжі Санта-Моніка. Концепцію відео знаменита режисер придумала разом з Ольгою Фреймут, яку, на ряду зі своїми іменитими клієнтами, вважає зіркою світового масштабу.

"Ідея ролика спільна - Олі і моя. Вона вносить більшу частину роботи в творчий процес. Для мене Оля, і те як вона працює, і несе себе в кадрі, і просто як людина, - це світовий рівень, якщо б хоча б половина людей, з якими я стикаюся залишали б таке ж враження, робота була б мрією!"- розповіла режисер Саша Самсонова.

Усі 12 годин знімального процесу температура повітря не опускалася нижче 45 градусів, а вся знімальна група працювала нон-стоп під палючим сонцем. За словами продюсера проекту "ОЛЯ" Анни Пагави, рятував ситуацію професіоналізм команди: "Зйомки проходили нелегко, ми плавилися від спеки і божевільного сонця. Але, завдяки злагодженості команди - це було не так відчутно. Ми не вперше співпрацювали з Сашею, і вона однозначно професіонал своєї справи. Завжди точно знає чого хоче, і чого вимагає кадр і сама ідея. У підсумку, ми отримали стовідсотково той результат, який був описаний в режисерському трітменті".

Цікаво, що образи для відео Ольга Фреймут підбирала спільно зі своєю дочкою Златою Мітчелл, оперуючи тонким почуттям смаку і стилю дівчинки. Всі луки були затверджені на місці з Самсонової, також добре відомої fashion-зйомками для популярних глянцевих видань, і повністю потрапили в стилістику ролика.

"Для мене було важливо, щоб промо проекту зняла Саша Самсонова. Я поважаю і розраховую на хороший смак моєї аудиторії, тому захотілося цим відео запевнити, що і проект "ОЛЯ" матиме мораль і естетичну цінність.Саша, як і всі великі люди, впевнена і спокійна. Вона та, хто точно належить до мистецтва і відзняте нею теж. Цим промо ми з Самсоновою пішли наперекір традиціям українського телебачення, де обов'язковим атрибутом є спецефекти і мішура. І нам це вдалося. Мені дуже не вистачає її в Україні. Саша така єдина", - розповіла Фреймут.

Прем'єра новоформатного для України шоу "ОЛЯ" відбудеться вже 28 серпня на Новому каналі о 18:00.