Український фестиваль ГОГОЛЬFEST потрапив у топ-5 фестивалів Європи

Мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬ FEST став одним із переможців престижної європейської премії EFFEAwards 2019-2020.

Церемонія нагородження фестивалів-лауреатів відбулася, 26 вересня, у Брюселі. Міжнародне журі на чолі із сером Джонатаном Міллсом, колишнім директором Единбурзького міжнародного фестивалю, обрало 5 найбільш впливових у своїй сфері європейських фестивалів із 705 учасників, які були нагороджені премією EFFE 2019-2020.

Міжнародне журі премії EFFE зазначило: "ГОГОЛЬFEST – це дивовижна платформа для мистецького розвитку: не просто якийсь фестиваль у одному місті, але повноцінний мистецький рух, який формують різні фестивальні платформи та напрямки у всій країні – Україні. Стратегічний та мистецький вибір надзвичайно сильний: сучасний, інноваційний, енергійний, успішно прийнятий в умовах обмежених фінансових засобів та політичних потрясінь".

У свою чергу, президент фестивалю сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST Влад Троїцький під час отримання нагороди сказав: "Мистецтво відкриває нам шлях у майбутнє, яке, сподіваюсь, буде прекрасним".

Україну на церемонії нагородження, окрім, В. Троїцького, представляли ініціатори проведення щорічних фестивалів StartUP GogolFest (Маріуполь) – заступник міського голови Олександр Кочурін та AIRGogolFest (Вінниця) – міський голова Сергій Моргунов, куратор театральної програми ГОГОЛЬFEST Андрій Палатний, виконавчий директор УКФ Юлія Федів.

Переможці премії EFFE 2019-2020 (у алфавітному порядку):

Один фестиваль отримав премію глядацьких симпатій - аудиторія більшість своїх голосів віддала за Літній міжнародний музичний фестиваль Varna у Болгарії. Окрім того, двоє митців отримали премію EFFE за свої досягнення у сфері мистецтва: ФріЛейсен (засновник бельгійського мистецького фестивалю Kunstenfestivaldesarts) та ДітерКосслік (колишній директор Берлінале).

200 організаторів фестивалів, митців, представників міст та європейські політичні діячі зібрались сьогодні разом у BOZAR – центрі візуального мистецтва у Брюсселі, аби вшанувати митців та організаторів та підкреслити важливість їхньої діяльності.

Уповноважений з питань культури у Європі ТіборНаврачіч підтримував фестивалі протягом проведення конкурсу EFFE Award 2019-2020: "Підтримуючи міжкультурний діалог, журі покладається на ідеї, мережі та компетенцію партнерів. Втілити у життя цей різноманітний спектр політики та проектів було б неможливо без Європейського парламенту, органів влади та культурних інститутів у державах-членах, а також таких організацій, як Європейська асоціація фестивалів (EFA). Нам потрібно продовжувати працювати разом".

Ян Брієрс, президент EFA, підсумував: "2000 фестивалів є на нашому пошуковому ресурсі FestivalFinder.eu з 1500 фестивалями, що мають знак EFFE. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого розвитку цього постійно зростаючого альянсу в майбутньому".

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