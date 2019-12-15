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15 грудня • оновлено в 10:38
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Учасник "Поля чудес" відгадав слово з помилкою і переміг: як так вийшло

1.1т
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У Росії під час розважального шоу "Поле чудес" ведучий Леонід Якубович задав питання з помилкою, однак учасник гри зміг його відгадати.

Про це повідомляє "Московський комсомолець". Видання зазначає, що згодом користувачі соціальних мереж висміяли якість російської освіти через помилку редактора передачі.

Леонід Якубович

Леонід Якубович

glavcom.ua

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"Цілковита маячня!" Якубовича спіймали на нахабній брехні

Під час шоу Якубович задав питання, ноти якого вальсу отримував при покупці цукерок клієнт "Товариства Ейнем". Правильною відповіддю на це питання є слово "монпансьє", однак на табло в студії і на екрані воно було написано з помилкою – "монпасьє". При цьому учасник програми зміг вгадати слово, а потім переміг у фіналі гри.

Згодом сам Якубович прокоментував інцидент. Телеведучий послався на те, що написання слова, яке використовували в передачі, нібито зустрічається в словнику іноземних мов за 1962 рік, і порадив журналістам "не займатися дурницями".

При цьому видання пише, що в тлумачних словниках єдиний згадуваний варіант слова "монпансьє" містить дві букви "н".

Згодом у соціальних мережах висміяли ситуацію. Також користувачі мережі розкритикували якість російської освіти, зазначає видання.

"Покоління зросло і стало редагувати Поле чудес", "Добре, що цього не бачить Лістьєв", "Позорище", – відзначили люди.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Якубович поскаржився на поведінку своїх глядачів в студії по завершенні зйомок "Поле чудес". За його словами, враження таке, ніби люди приходять на проект "жерти".

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Леонід Якубович
Місце
Росія Москва
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