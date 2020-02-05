"Це буде модифікація чуми": у Ванги виявили страшне пророцтво про коронавірус

Відома болгарська ясновидиця Ванга, яка померла у 1996 році, могла передбачити спалах смертельно небезпечного коронавірусу, що виник на території Китаю.

Так, про це заявив особистий перекладач жінки Петро Стоянов, а також цю інформацію підтвердили і її друзі. Подробицями таємних передбачень вони поділилися в ефірі програми "На самом деле" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ванга Скріншот із відео

"Вона казала, що до цих двійок буде спалах старої хвороби, яка принесе велику небезпеку для всього людства. Можливо, це хвороба, яку людство вже перемогло, повернеться. Це має бути десь на Півдні. Ми не знаємо точно, де", – розповів перекладач Петро Стоянов.

Петро Стоянов Скріншот із відео

Друг Ванги журналіст Сергій Косторной підтвердив, що таке пророцтво дійсно було.

"Вона сказала, що в рік п'яти двійок відбудеться епохальна подія для всього людства. Планета отримає такий страшний вірус, що можуть загинути сотні мільйонів людей. Я зараз шокований. Ми з вами 26 грудня розмовляли на ефірі, а через місяць маємо справджене пророкування... На думку Ванги, це чума, яка вже була і викосила мільйони людей. Це буде модифікація чуми", - висловився Косторной.

Сергій Косторной Скріншот із відео

Крім того, він додав, що Ванга говорила: препарат, який поборе цю хворобу, буде знайдений через три місяці, після піку захворювання. Але, на жаль, буде втрачено багато людей до того часу.

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ заявили, нібито Ванга передбачала прихід до влади в Україні Володимира Зеленського.

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