У США помер відомий блюзмен Едді Кліруотер

У передмісті Чикаго на 84-му році життя помер блюзмен, талановитий гітарист Едвард Харрінгтон, відомий у всьому світі під псевдонімом Едді Кліруотер.

За даними його агента Лінна Ормана Вайса, він помер від серцевої недостатності в лікарні. Про це повідомляє Сhicago.Сbs.

Похорони відбудуться 5 червня в Скоки, де він прожив більше 20 років.

Кліруотер вразив публіку яскравим стилем, який він називав "rock-a-blues". Музикант народився в Міссісіпі і переїхав в Чикаго в 1950 році, коли блюз набирав популярності. Він почав свою кар'єру в штаті Алабама, де виступав у церквах.

До 1953 року він зробив собі ім'я, граючи в клубах на південній і західній стороні міста. Кліруотер виступав з відомими зірками того часу. Гітарист також відомий тим, що носив яскраві, барвисті головні убори американських індіанців. В одному з інтерв'ю він пояснив, що бабуся була "майже" чистокровною Черокі.

У 2004 році Кліруотер номінували на Grammy за альбом Rock 'N' Roll City, записаний з групою Los Straitjackets.

Його останній запис Soul Funky була випущена в 2014 році. У 2016 році він потрапив в Зал слави.

"Кліруотер залишає за собою спадщину, яке включає в себе 17 альбомів, незліченні шоу і пісні, які давали голос душі міста, що він любив. Наші думки пов'язані з сім'єю і друзями Едді в цей важкий час", - зазначили у виданні.

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