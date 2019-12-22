У "Кварталі" з'явиться кучерявий Зеленський: як він виглядає

Український комік Юрій Великий, що прийшов на заміну Володимиру Зеленському в студію "Квартал 95", показав у мережі фото в об'ємній кучерявій перуці.

Відповідний знімок з'явився в Instagram шоумена. У підписі до фото він зазначив, що це реквізит "президента", якого він з недавнього часу зображує на сцені "Кварталу".

"Моє обличчя, коли забрав із хімчистки перуку президента. Сильно помітно?! Гастрольні замітки", – підписав знімок комік.

Пародія "Кварталу 95" на Зеленського ТСН

Кучерявий "Зеленський" Instagram Юрія Великого

У коментарях такий пост викликав сміх і масу жартів. Користувачі відзначили, що в такому вигляді він більше нагадує Пушкіна або Леонтьєва, ніж президента Зеленського.

"У хімчистці, мабуть, переплутали і видали вам перуку Леонтьєва", "Пушкін?! За що, пане, бакенбарди зголили-с?" – пожартували фоловери.

Скріншот Instagram Юрія Великого

Скріншот Instagram Юрія Великого

Скріншот Instagram Юрія Великого

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Великий спародіював народного депутата Микиту Потураєва з приводу закону про продаж землі.

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