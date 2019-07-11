"Це все мати": стала відома причина розлучення Бредлі Купера й Ірини Шейк

У мережі з'явилася інформація про те, що відомий голлівудський актор Бредлі Купер і супермодель Ірина Шейк, із якою він виховує доньку, розлучилися через 78-річну матір Купера.

В Ірини Шейк виникли напружені стосунки з Глорією Купер, яка разом із сином живе в його будинку в Лос-Анджелесі. Акторові довелося обирати між Шейк і мамою, в результаті чого російська супермодель разом із донькою Леєю поїхали в Нью-Йорк, повідомляє The Sun.

Бредлі Купер із Іриною Шейк і мамою

Існували чутки, що Купер закрутив роман зі співачкою Леді Гагою під час зйомок фільму "Зірка народилася". Однак ці розмови так і залишилися гіпотезами.

Бредлі Купер із Іриною Шейк і донькою

Як повідомляють ЗМІ, протягом чотирьох років стосунків пара жила разом із матір'ю Купера. Згодом це стало викликати незручності. Загострювала ситуацію і відкритість жінки до спілкування з пресою. Нібито в один із днів Шейк поставила Куперу ультиматум — вона або мати. Актор зробив вибір на користь другої. Так Ірина і переїхала з донькою Леєю до Нью-Йорка.

Бредлі Купер із Іриною Шейк

Бредлі Купер із Іриною Шейк

Бредлі Купер із Іриною Шейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леді Гага різко прокоментувала роман із Бредлі Купером

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