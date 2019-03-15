"Це було боляче": спливла моторошна правда про учасницю шоу "Холостяк-9"

Головний герой самого романтичного шоу "Холостяк-9" на телеканалі СТБ Микита Добринін дізнався страшну правду про учасницю Кароліну на індивідуальному побаченні.

У другому випуску проекту дівчина зізналася, що піддавалася домашньому насильству. OBOZREVATEL розповість, як все було.

Микита запросив Кароліну до Єгипту на її день народження, зробивши таким чином їй подарунок. Він традиційно зустрів дівчину з квітами в аеропорту. Як виявилося, вона втратила в дорозі валізу. У номері Холостяк залишив учасниці записку з подарунком, яким виявилася туніка для вечора.

Добринін також подарував Кароліні масаж і спа. При чому під час процедури він домовився з фахівцями, щоб вони пішли, і сам взявся за справу.

"Мені було приємно робити їй масаж. Я кайфував. У неї гарна фігура", – зізнався Микита.

Пізніше вони відзначали з шампанським її день народження і вона зізналася, що попередні стосунки були жахливими.

"Я зустріла хлопця на вечірці. У нас відразу виник зв'язок. Буквально через два тижні ми з'їхалися і жили разом. Почала я його дізнаватися, почала вимальовуватися не дуже гарна картинка. Він говорив, що я не така, нічого не вмію, я ніхто. він намагався загнати мене в комплекси. Я почала кардинально переробляти зовнішність. вколола губи, ніс, прошила лоб нитками", – розповіла Кароліна.

За її словами, відносини закінчилися тим, що чоловік приревнував дівчину до якогось хлопця і зажадав особисту переписку. У підсумку він прочитав її повідомлення подрузі, в яких вона скаржилася на відносини.

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"Цієї ночі він мене просто побив. Я літала по всій квартирі. У мене були садно, пальці на шиї, розідраний бік і синці по тілу. Це було боляче. Я це пережила, але коли розповідаю, згадую і поринаю в цю ситуацію..." – зізналася вона зі сльозами на очах.

Микита з жахом відреагував на таку правду. Він заявив, що така людина не є чоловіком. Він – злочинець. Як з'ясувалося, Кароліна терпіла побої і прощала їх через погану звичку – давати людям другий шанс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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