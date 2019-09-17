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17 вересня • оновлено в 10:06
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TAVR Media створив найзручніший спосіб слухати радіо

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Лідер українського радіо-ринку запустив додаток RadioPlayer — найзручніший спосіб слухати радіо у смартфоні.

TAVR Media створив найзручніший спосіб слухати радіо

Додаток вже сьогодні можна встановити на будь-який смартфон і одним дотиком отримати найкращі радіостанції Україні. У швидкому та зручному доступі зараз є 30 каналів і це лише початок. Беззаперечною перевагою є те, що усі канали в додатку RadioPlayer доступні у найвищій HD-якості.

Керівник digital-департаменту TAVR Medіа Артем Самойлов: "Майбутнє усіх медіа, і радіо зокрема, в грамотному та професійному поєднанні затребуваного контенту та каналів комунікації. Ми усвідомлюємо, що швидкість, зручність, простота і якість — це правила нашого часу, тому наш RadioPlayer розроблений так, щоб користувачі максимально швидко і зручно могли дістатись до улюблених радіоканалів, встановити будильник чи таймер вимкнення та дізнатись яка саме пісня зараз звучить.

Цей проект тільки розпочато, в наших планах досить оперативно збільшувати кількість каналів. Бо можливість широкого вибору так само диктує час і ми плануємо встигати. На відміну від переважної більшості музичних сервісів ми не економимо на якості. Потоки усіх наших радіостанцій транслюються в HD-якості, тобто ви слухаєте музику в тому вигляді як вона записувалась музикантами".

У TAVR Мedіа наголошують, що музика для всіх каналів, що є у додатку RadioPlayer, спеціально відібрана та протестована, оскільки слухач не повинен витрачати час та зусилля на складання плейлиста. Тому ми зробили все для максимальної зручності. Один дотик і улюблене радіо вже можна слухати.

Завантажуйте додаток RadioPlayer для Android та iOS.

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