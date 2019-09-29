"Танці з зірками": все відео виступів шостого випуску шоу

У неділю, 29 вересня, о 21:00 пройшов шостий ефір шоу "Танці з зірками". Участників проекту судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.

У попередньому випуску шоу покинула співачка Maruv.

У цей вечір всі зірки і їх партнери вийшли на паркет в образах кіногероїв.

Балкон вели відразу два ведучих. Ними стали популярний комік, актор "95 Кварталу" Євген Кошовий і експерт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.

На цей раз на головному паркеті країни виступали музичні експериментатори і новатори, група "The Hardkiss".

Так виглядає таблиця результатів 6-го випуску шоу:

У зону ризику потрапили учасники: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко, Даніель Салем і Юлія Сахневич, Дзідзьо і Яна Цибульська. Після голосування журі та за результатами глядацького голосування проект залишила пара Дзідзьо і Яна Цибульська.

OBOZREVATEL публікує відео всіх виступів на цьому тижні.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - Пасодобль

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - Ча-ча-ча

Даніель Салем і Юлія Сахневич – Румба

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна – Лінді-хоп

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова – Контемпорарі

Олексій Яровенко і Олена Шоптенко – Джайв

Ксенія Мішина і Женя Кот – Джаз

Людмила Барбір і Дмитро Жук – Джайв

DZIDZIO і Яна Цибульська – Танго

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьом шанувальникам проекту не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу після 5 випуску.

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