"Танці з зірками": все відео виступів шостого випуску шоу

У неділю, 29 вересня, о 21:00 пройшов шостий ефір шоу "Танці з зірками". Участників проекту судили Влад Яма, Катерина Кухар, а також хореограф Франсиско Гомес.
У попередньому випуску шоу покинула співачка Maruv.
У цей вечір всі зірки і їх партнери вийшли на паркет в образах кіногероїв.
Балкон вели відразу два ведучих. Ними стали популярний комік, актор "95 Кварталу" Євген Кошовий і експерт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.
На цей раз на головному паркеті країни виступали музичні експериментатори і новатори, група "The Hardkiss".
Так виглядає таблиця результатів 6-го випуску шоу:
У зону ризику потрапили учасники: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко, Даніель Салем і Юлія Сахневич, Дзідзьо і Яна Цибульська.
Після голосування журі та за результатами глядацького голосування проект залишила пара Дзідзьо і Яна Цибульська.
OBOZREVATEL публікує відео всіх виступів на цьому тижні.
Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - Пасодобль
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - Ча-ча-ча
Даніель Салем і Юлія Сахневич – Румба
Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна – Лінді-хоп
Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова – Контемпорарі
Олексій Яровенко і Олена Шоптенко – Джайв
Ксенія Мішина і Женя Кот – Джаз
Людмила Барбір і Дмитро Жук – Джайв
DZIDZIO і Яна Цибульська – Танго
Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьом шанувальникам проекту не сподобалося те, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу після 5 випуску.
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