TamerlanAlena презентують кліп на пісню-саундтрек "Возврата.Net OST "Ліси"

Популярний гурт TamerlanAlena представляє новий кліп на хіт "Возврата.Net", який став офіційним саундтреком до фільму "Ліси" визнаного на Каннському і Берлінському кінофестивалях німецького режисера Lothar Herzog.

Пісня "Возврата.Net" є рідкісною ліричною композицією в репертуарі дуету, тому і до відео-роботи на сингл підхід у групи був особливим, передає прес-служба артистів.

"Це серйозна пісня, десь драматична, десь чуттєва, десь ностальгічна. Вона про романтичні стосунки і складнощі, які бувають у всіх. І вона сповна передає мінорну атмосферу картини "Ліси", саундтреком до якого стала", - розповіли TamerlanAlena.

"Найкраще настрій пісні читається в кадрах з фільму, які ми разом з Lothar вирішили включити в відео-роботу, доповнивши їх своєю музичною історією", - додали вони.

Глядачі побачать в кліпі ексклюзивні епізоди з фільму "Ліси" до офіційної прем'єри стрічки, яка намічена на 2019 рік у рамках престижних кінофестивалів в Торонто, Берліні, Роттердамі та Талліні.

Також режисер має намір представити картину на національному американському фестивалі незалежного кіно "Sundance Film Festival", після чого фільм відправиться в широкий прокат.

Загадковий сюжет картини, що оповідає про внутрішні муки і романтичні спогади головної героїні на грунті кардинальних змін у житті, гармонічно доповнив ліричний меседж пісні. Це стало головною причиною, по якій визнаний німецький режисер з першого прослуховування, побачив музичним оформленням своєї картини саме композицію "Возврата.Net".

Над зйомками кліпу працювала команда професіоналів Kvad Prodution на чолі з режисером Олексієм Островим, який раніше знімав для групи кліпи на хіти: "Я буду", "Наші міста", "Потоки вітру" і "Якщо що, набирай".

За словами Олексія, нова відеоробота емоційно і смислово кардинально відрізняється від усього, що TamerlanAlena випускали раніше: "Це самий "дорослий" кліп, який ми створювали спільно. У ньому Тамерлан і Альона - артисти, які вже відбулися, у яких є спільна історія, спільні спогади, і вони різні - місцями задушевні, місцями - зворушливі. У цьому головна "фішка" нашого відео - емоційний посил, який повинен відгукнутися в кожному глядачеві".

Артисти ж впевнені, що в новому відео багато хто зможе розгледіти себе і своє життя: "У кожного, хто подивиться кліп, будуть свої відчуття. Хтось згадає перше кохання, хтось поплаче про минуле, а хтось побачить з боку свої нинішні відносини. Але, для кожного ця історія може стати рідною. Ми сподіваємося, вона оселитися в серцях наших слухачів".