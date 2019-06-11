Став неадекватним? З'явилися тривожні дані про стан Алібасова

Відомий російський музикант і продюсер Барі Алібасов, який отруївся токсичною рідиною, після пробудження від медикаментозного сну перебуває в неадекватному стані.
Як передає "Говорить Москва" в телеграм-каналі, про це у вівторок, 11 червня, розповів його син журналістам.
"До завтрашнього дня повинен прийти в адекватний стан. Зараз він у доброму гуморі, відбирає у всіх телефони, плескає в долоні всім, хто до нього підходить. Але стан не дуже адекватний – він являє собою життєрадісну п'ятирічну дитину, і це нас розчулює".
Син Алібасова
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Також він повідомив, що на виробника хімічного засобу подадуть до суду. "Тому що отруєння від цього засобу не поодинокі", – заявив він.
Барі Алібасов
Фото: Lshot
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для чищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
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