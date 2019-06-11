Став неадекватним? З'явилися тривожні дані про стан Алібасова

Відомий російський музикант і продюсер Барі Алібасов, який отруївся токсичною рідиною, після пробудження від медикаментозного сну перебуває в неадекватному стані.

Як передає "Говорить Москва" в телеграм-каналі, про це у вівторок, 11 червня, розповів його син журналістам.

"До завтрашнього дня повинен прийти в адекватний стан. Зараз він у доброму гуморі, відбирає у всіх телефони, плескає в долоні всім, хто до нього підходить. Але стан не дуже адекватний – він являє собою життєрадісну п'ятирічну дитину, і це нас розчулює".

Син Алібасова 360tv

Також він повідомив, що на виробника хімічного засобу подадуть до суду. "Тому що отруєння від цього засобу не поодинокі", – заявив він.

Барі Алібасов Фото: Lshot

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