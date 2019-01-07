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''Стара переборщила'': помічниця Лаврова зганьбилася різдвяним фото

6.4тЧитати матеріал російською

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова зганьбилася після публікації селфі на Різдво.

Під фото Захарової на тлі одного з московських монастирів, опублікованого в Twitter, користувачі вдосталь посміялися. Справа в тому, що спікер МЗС переборщила з фотошопом, що зробило її обличчя занадто спотвореним.

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"Краси вам у стрічку. Маша Захарова понівечила фотошоп. Але пілотка каракулева ж при ній! Це вона в храмах Підмосков'я. Може, хто нудьгував за милашкой!" — прокоментував фото аккаунт RoksolanaToday&Крим.

Користувачі мережі також дивувалися, як можна було так переборщити з програмою обробки фото.

''Стара переборщила'': помічниця Лаврова зганьбилася різдвяним фото

"Жах жахливий!!! Це ж треба так жорстко помстилася природа Машуні — "рупору Кремля" зовнішністю! Не пощастило тітці! А ще припущу, що Машуня Захарова моторошна скупердяйка! Невже у дамочки не знайшлося дві-три тис. $ на пластичну операцію? чи в її випадку медицина безсила?" — написала Людмила.

''Стара переборщила'': помічниця Лаврова зганьбилася різдвяним фото
''Стара переборщила'': помічниця Лаврова зганьбилася різдвяним фото

Як писав OBOZREVATEL, раніше Марія Захарова осоромилася на фото з оленем.

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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Зовите ее просто: ФуБЛЯ !
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Попова Ольга
Попова Ольга
МОКША БЕЗДАРНАЯ , МАНЬКА АБЛИГАЦИЯ
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