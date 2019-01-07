''Стара переборщила'': помічниця Лаврова зганьбилася різдвяним фото

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова зганьбилася після публікації селфі на Різдво.

Під фото Захарової на тлі одного з московських монастирів, опублікованого в Twitter, користувачі вдосталь посміялися. Справа в тому, що спікер МЗС переборщила з фотошопом, що зробило її обличчя занадто спотвореним.

"Краси вам у стрічку. Маша Захарова понівечила фотошоп. Але пілотка каракулева ж при ній! Це вона в храмах Підмосков'я. Може, хто нудьгував за милашкой!" — прокоментував фото аккаунт RoksolanaToday&Крим.

Краси вам в стрічку

Маша Захарова понівечила фотошоп

Але пілотка каракулева ж при ній!

Це вона в храмах Подмосковья.Может, хто нудьгував за милашкой! pic.twitter.com/GhyxkigqrL - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 7 січня 2019 р

Користувачі мережі також дивувалися, як можна було так переборщити з програмою обробки фото.

"Жах жахливий!!! Це ж треба так жорстко помстилася природа Машуні — "рупору Кремля" зовнішністю! Не пощастило тітці! А ще припущу, що Машуня Захарова моторошна скупердяйка! Невже у дамочки не знайшлося дві-три тис. $ на пластичну операцію? чи в її випадку медицина безсила?" — написала Людмила.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Марія Захарова осоромилася на фото з оленем.