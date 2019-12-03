"С*пар, краще розберися!" У мережі розгромили українського продюсера за cлова Дудю про "Л/ДНР"

В Україні розгромили інтерв'ю учасника гурту "Гриби" Юрія Бардаша щодо конфлікту на Донбасі.

Керівник громадської організації "С14" Євген Карась на своєму Telegram-каналі заявив, що український продюсер є сепаратистом.

"Бардаш – с*пар. Приїхав до Київа з Донбасу. Не ва*ник. Не просто байдужий росіянин. С*пар. Із відповідним букетом ментальних недугів: "уліци Гітлера", "Бузіна геній і пророк", "дєд воєвал, а укропи напалі". Українка "Луна" – ексдружина Бардаша. Поп-півчиня ротом. Як і Бардаш катається з гастролями Росією. Нещодавно оскандалилася треком "Пальмира". Там романтична розмазня про мальчіка-найманця, війну та любов", – зазначив Карась.

За його словами, можна здогадатися, що російська попса про найманця у Сирії пов'язана із державною військовою кампанією "група Вагнера".

Бардаш дав інтерв'ю Дудю про Донбас скріншот

"Проксі-солдати – якщо треба, вони "просто найманці". Я слідкую за кількома нацистами з РФ, які пішли служити до спецназу. Постять зі слізними відгуками трек "Луни". Слава Богу, "Гриби" "підздохли". Там в масовці кліпів знімалося багато "правих пацанів". Які слабо тямили, з ким мають справу. На днях був фестиваль дарк-техно. Я там бачив лібералку, що була медиком в АТО. Скаче, пищить. Намагається хоч якось лизнути руку Бардашу, який присідає на краю сцени", – додав він.

Бардаш розповів про Донбас Кадр з відео

"Есесівські батальйони" в голові. Чувак, краще розібратися перед тим, як балакати", "Що з тобою буде після цих слів?" Юрко, ми не в РФ живемо, у нас за висловлювання і пости не садять", "З Донбасу хлопець поїхав, а Донбас з нього ні", – також відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім війни на Донбасі Бардаш також розповів про життя в дитячому будинку й про те, скільки разів його забирали і повертали до дитбудинку.

"У мене душа болить за мій регіон, за людей, які потрапили в заміс. Болить душа за людей. Я не ставлюся до"ЛНР", я ставлюся до людей, з якими я виріс там. І ось ці моменти, "ЛНР", Київ, Москва – мене не цікавлять", – говорив він.

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