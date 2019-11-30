"Скільки залишилося сиротами через триколор?" АТОшника розлютило фото з концерту Коржа

У мережі поширили фото молодих хлопця та дівчини, які стояли поруч, обгорнуті в український та російський прапори на концерті відомого білоруського співака Макса Коржа у Польщі.

Відповідну світлину на своїй сторінці Facebook розмістив офіцер ВСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Фото викликало хвилю обурення у мережі.

Facebook Штірліца

"Мизаміровці" продовжують закидати меседжі по всім соціальним мережам. Цікаво чи хтось розповідав цьому юнаку скільки українських дітей залишилися сиротами через триколор який висить на плечах цієї дівчини?", – запитав військовий.

У коментарях під постом, користувачі соцмережі залишили обурливі коментарі: "Особливо бух*юче бидло на задньому фоні показує істинний погляд на все. Все ж це недоліки неповноцінної культури пропаганди і роботи вчителів над цим включаючи і батьків", "Фуб*я", "Два ватніка... постановочного фото".

Facebook Штірліца

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня 2019 року білоруський репер Макс Корж, який раніше був заборонений в Україні, дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо". Співак звернувся із гучними заявами до українців.

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