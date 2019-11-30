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1 грудня • оновлено в 06:16
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"Скільки залишилося сиротами через триколор?" АТОшника розлютило фото з концерту Коржа

51.6т
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У мережі поширили фото молодих хлопця та дівчини, які стояли поруч, обгорнуті в український та російський прапори на концерті відомого білоруського співака Макса Коржа у Польщі.

Відповідну світлину на своїй сторінці Facebook розмістив офіцер ВСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц". Фото викликало хвилю обурення у мережі.

"Скільки залишилося сиротами через триколор?" АТОшника розлютило фото з концерту Коржа

Facebook Штірліца

"Мизаміровці" продовжують закидати меседжі по всім соціальним мережам. Цікаво чи хтось розповідав цьому юнаку скільки українських дітей залишилися сиротами через триколор який висить на плечах цієї дівчини?", – запитав військовий.

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На концерті Макса Коржа в Києві відбулася масова бійка: відео

У коментарях під постом, користувачі соцмережі залишили обурливі коментарі: "Особливо бух*юче бидло на задньому фоні показує істинний погляд на все. Все ж це недоліки неповноцінної культури пропаганди і роботи вчителів над цим включаючи і батьків", "Фуб*я", "Два ватніка... постановочного фото".

"Скільки залишилося сиротами через триколор?" АТОшника розлютило фото з концерту Коржа

Facebook Штірліца

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня 2019 року білоруський репер Макс Корж, який раніше був заборонений в Україні, дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо". Співак звернувся із гучними заявами до українців.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Особа
Макс Корж
Місце
Україна
Тег
прапор України
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Коментарі
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. Талисман
. Талисман
Обоз, почему не баните рашистскую нечисть? Которые в комментариях пропагандируют милитаризм, фашизм и нетерпимость у украинскому народу?
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0
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
eвpeйckuй сайт обосс только и занимается политикой разжигания межнациональной ненависти и розни между РФ и Украиной. Задача всех eврeeв в т.ч., этого мерзавца Штефана псевдоштирлица, чтобы украинцы убивали украинцев, а русские русских и от этого у eвpeeев будет очень большое счастья и много гешефта, поскольку славяне сами себя утилизируют и освободят землю для построения новой хазарии и небесного иерусалима для народа Яхве и Мойши (моисея).
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Гаранич Роман
Гаранич Роман
Почему от украинцев одни маты и злоба, а от русских терпимость и рассудительность? Сами себя все показывают...
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Гаранич Роман, не лукавь.Маты-это чисто русское.
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