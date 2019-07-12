Скандальний телеміст "Треба поговорити": хто з українців підіграв пропагандистам

У Росії 12 липня відбувся так званий телеміст під назвою "Треба поговорити", де засвітилися деякі українські артисти.

На пропагандистському російському телеканалі "Россия-1" скаржилися, що два "братні народи" ворогують, розділені між собою і обговорювали, чи можна це виправити.

Ведучі телемосту кадр з відео

Так, в студії засвітилася заслужена артистка України, актриса студії імені Довженка Лідія Чащина. Вона привезла із собою частування і піднос із портретом Тараса Шевченка.

Лідія Чащина Кадр з відео

Заслужений діяч мистецтв РРФСР Аркадій Інін поскаржився, що 30 років прожив в Харкові, де народився, навчався і одружився. А тепер "не пускають до рідного міста".

Аркадій Інін Кадр з відео

Також в ефірі засвітився український продюсер Юрій Фальоса. Однак він не приїхав до Росії, а виступав по Skype. Серед гостей також про "братські народи" поговорила заслужена артистка РРФСР Катерина Градова – уродженка Кривого Рогу, яка згадала про маму і дитинство в Україні.

Юрій Фалеса Кадр з відео

Катерина Градова Кадр з відео

Крім того, на телеміст прийшов заслужений артист України і Росії Володимир Конкін. "Родзинкою" пропагандистського шоу стала художній керівник київського драматичного театру "Браво" Любов Титаренко. Вона теж виступила по Skype, поплакав у прямому сенсі, що в країні нібито йде "громадянська війна", на Донбасі голодують пенсіонери.

Володимир Конкін Кадр з відео

Любов Титаренко Кадр з відео

Також пропагандисти транслювали в прямому ефірі відео танцю з весілля української телеведучої Регіни Тодоренко і російського співака Влада Топалова. Таким чином проілюстрували, що "українці та росіяни можуть бути разом".

Нагадаємо, що на програму прийшла актріса Маргарита Шубіна, відома за роллю в серіалі "Свати". Вона зізналася, що в Києві була близько місяця тому, і припустила, що тепер буде нев'їзною.

А знаменитий російський режисер Володимир Меньшов в ефірі поскаржився, що йому заборонено в'їзд в Україну. Він назвав це "жорстокою хворобою".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится. Однак в Україні пропагандистська програма не транслювалася.

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