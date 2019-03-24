Скандал через труси: зірка "Універу" зробила зізнання про Собчак

Російська актриса і екс-депутат Держдуми РФ Марія Кожевнікова майже 10 років не спілкується з журналісткою та ведучою Ксенією Собчак.

Як пояснила Кожевникова в ефірі одного з російських телеканалів, вона до цих пір не змогла пробачити Собчак інцидент, який стався під час висунення в депутати в 2011 році.

Тоді журналістка опублікувала в мережі непристойне фото актриси. На фотографії Кожевникова була зображена в короткій сукні, з-під якої виднілася нижня білизна. У підписі до публікації Собчак в нецензурній формі припустила, ніж актриса "заробила" на місце в Держдумі.

"Коли вона дізналася, що я стала депутатом Державної думи, вона знайшла цю фотографію — хоча у неї таких знімків набагато більше. На цьому знімку було досить коротке плаття, це була сцена, і журналіст знімав знизу. І вийшло так, що, так як плаття коротке, труси було видно... Вона писала мені нецензурні повідомлення, що тим місцем, яке тут видно, я потрапила в Державну думу", — поскаржилася Кожевникова.

"Через якийсь час вона підійшла до мене і сказала: "Марія, хто старе згадає, тому око геть", я відповіла, що знаю продовження — хто забуде, тому обидва, тому ні", — розповіла актриса, додавши, що з того часу навіть не вітається з Собчак.

Марія Кожевнікова і Ксенія Собчак

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