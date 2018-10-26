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Загибель Поплавської: шахраї наживаються на трагедії у ''Дизель Шоу''

3.2тЧитати матеріал російською

Шахраї наживаються на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської. Аферисти дають номери банківських карток нібито від імені рідних актриси з проханням допомогти грошима.

Як повідомили OBOZREVATEL у прес-службі "Дизель шоу", рідні Марини вже написали заяву у кіберполіцію. "Зараз ми збираємо дані про ці сторінки. Я можу сказати, що ніхто з рідних не просив грошей. Єдине, асоціація КВК за своєю ініціативою давала рахунок, бо хотіли допомогти багато друзів за кордоном і не знали, як це можна зробити", — сказала PR-директор "Дизель шоу" Олена Сниткова.

Також у соцмережах вже є липові сторінки від імені Марини Поплавської. Ймовірно, автори хочуть швидко розкрутити їх і зібрати якомога більше підписників. Пізніше сторінка змінить свою назву і почне поширювати іншу інформацію.

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На липовій сторінці навіть зробили помилку в імені актриси

Instagram

Загибель Поплавської: шахраї наживаються на трагедії у ''Дизель Шоу''

Це липова сторінка Марини

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки ''Дизель Шоу'' запустили зворушливий флешмоб на честь загиблої Марини Поплавської.

Місце
Україна
Об'єкти
Марина ПоплавськаДизель Шоуаферашахраїсоцмережі
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