С - стабільність!

"Якби постало питання – обрати конкурс чи батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали батьків", - сказали мені у лютому цього року учасниці гурту "Анна-Марія", які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Новая волна" у расії.

Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначились із пріоритетами!

Але у мене тут виникло одне запитання до громади...

Дует "Анна-Марія"

Якщо завтра якась пара з України полетить у Бельгію на міжнародний зліт свінгерів, щоб потрахатись із шведами, турками, єгиптянами і канадцями - це можна трактувати, як спробу "гідно представити Україну" чи, все ж, сприймати це як приватну ініціативу?

Бо я щось не зовсім розумію, хто делегував дівчат представляти Україну?!

Музика внє палітікі, да-да-да...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.