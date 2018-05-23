Самойлову, яка зганьбилася, хочуть знову відправити на "Євробачення"

Російську співачку Юлію Самойлову, яка провалилася на "Євробаченні-2018", не зумівши вийти до фіналу, хочуть ще раз відправити на пісенний конкурс.

Як передають "Дни.ру", на сайті change.org з'явилася відповідна петиція, автор якої, якийсь Віктор Биков, попросив Перший канал та особисто главу РФ Володимира Путіна дати Самойловій ще один шанс.

Цю ідею підтримав і член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян, заявивши, що після конкурсу в Лісабоні "залишилася якась недомовленість".

За його словами, Самойлова, яку СБУ не пустила в Україну на "Євробачення-2017" через виступи в окупованому Криму, "перехвилювалася й не змогла показати все, на що здатна".

"Кожна людина може оступитися, але це не означає, що її за це потрібно відверто гнобити. Юля хоче отримати ще один шанс, уже раніше заявляла про це, а як відомо "Бог трійцю любить". Тому я анітрохи не здивований появі такої петиції і теж її підтримую", - сказав Манукян.

"Мені здається, що цього разу Самойлова, якщо отримає новий шанс, буде по-спортивному злішою. І я дуже хочу, щоб саме Юлія у фіналі отримавши за перемогу "Кришталевий мікрофон" голосно оголосила, що наступне Євробачення пройде в Севастополі. І це буде символічно, адже саме там вона проводила свій концерт у день фіналу Євробачення в Києві", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни загнобили Самойлову за виступ на "Євробаченні-2018".