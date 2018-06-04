У ДТП розбився лідер популярної російської групи

Фронтмен російської поп-групи "Градуси" Роман Пашков потрапив в аварію.

Про це артист повідомив особисто, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фотографії з перебинтованою головою і рукою, а також з розбитим автомобілем.

За словами музиканта, НП сталася перед вильотом до Туреччини, де повинен був пройти концерт групи.

"Викликав я, значить, таксі і поїхав в аеропорт. Але не доїхав!" - повідомив Пашков, зазначивши, що концерт довелося скасувати.

"Зі мною все в порядку. У принципі, виявилося все простіше, ніж я думав. Позбувся тільки найулюбленішої частини свого волосся", - сказав він, показавши на відео рану на голові.

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