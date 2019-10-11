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11 жовтня • оновлено в 08:45
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"Облизуй!" Тодоренко задерла ногу й засвітила білизну в ефірі

12.2т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала трусики в ефірі гумористичного шоу Comment Out.

Вона грала проти музиканта Іллі Прусікіна, який мав зателефонувати Олександру Маслякову-молодшому і зізнатися, що йому подобається статевий орган, або ж написати мамі СМС з вимогою повернути гроші (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Може, краще оближеш ноги жінці, зробиш їй педикюр", – жартома запитала Регіна у Прусікіна, на що отримала відповідь: "Та без проблем".

Тодоренко блиснула білизною на шоу Comment Out

Тодоренко блиснула білизною на шоу Comment Out

Кадр з відео

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В результаті Тодоренко, яка прийшла на шоу в блакитній сукні та чоботях, з реготом задерла одну ногу прямо на стіл, засвітивши білизну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко вбила шанувальників відвертим вбранням на церемонії вручення російської премії "ТЕФІ", куди вона прийшла в чорному міні-плаття з величезними рукавами і квадратним декольте.

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Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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70rus xxx
70rus xxx
Она забыла,что не на трассе с дальнобоями договаривается.
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0
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Как ещё поднять упавший интерес? Задрать и оголить, сверкнуть исподним потным.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред...))А не пукнула при этом??обозреватель...ау...Расскажи нам ...
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3
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