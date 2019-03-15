"Прорізади дірку і какали": український режисер вибухнув вигадкою про добровольців на Донбасі

Український композитор Володимир Бистряков образив українських добровольців на Донбасі, заявивши, що ті грабують, руйнують будівлі і перетворюють будинки культури в туалети.

Таке висловлювання прозвучало в ефірі телеканалу "НАШ". Відео доступне в мережі. "Я одного разу бачив у соцмережах відео, яке розчулило дуже багатьох панянок. У напівзруйнованому будинку сидить доброволець, грає на фортепіано, навколо стоять такі ж добровольці і слухають. І всі розпустили слину і соплі. А хтось запитав: "А де господарі цього фортепіано? А що це за будинок, який вони розвалили?" – сказав він.

За його словами, українські військові нібито поводяться негідно. При цьому він розповів про "ганебний випадок".

Володимир Бистряков Скріншот з відео

"Я був у селищі Щастя Луганської області, там є будинок культури. Було холодно, і знаєте, що зробив добробат? Вони прорізали у сцені дірку, щоб далеко не ходити, і в цю дірку вони какали. Ось цим вони відзначилися", – стверджує Бистряков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі поширюють фейк про те, що Збройні сили України готують провокації щодо незаконних формувань.

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