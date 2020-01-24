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24 січня • оновлено в 11:10
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Принц Чарльз відмовився потиснути руку віцепрезиденту США. Відео

2.6т
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Британський принц Чарльз відмовився потиснути руку віцепрезиденту США Майку Пенсу.

Так, це трапилося на Міжнародному форумі пам'яті Голокосту в Єрусалимі. Зазначимо, що Чарльз привітався з організатором заходу В'ячеславом Моше Кантором, а потім пройшов поруч із Пенсом, повністю проігнорувавши його і потиснув руку ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу. Віцепрезидент США не відреагував на Чарльза, який пройшов повз, і лише поплескав його по плечу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Принц Чарльз і В'ячеслав Моше Кантор

Принц Чарльз і В'ячеслав Моше Кантор

Скріншот із відео

Принц Чарльз не потиснув руку Майку Пенсу

Принц Чарльз не потиснув руку Майку Пенсу

Скріншот із відео

Принц Чарльз і Беньямін Нетаньягу

Принц Чарльз і Беньямін Нетаньягу

Скріншот із відео

Принц Чарльз і Беньямін Нетаньягу

Принц Чарльз і Беньямін Нетаньягу

Скріншот із відео

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До слова, пресслужба Пенса заявила, що інцидент не є скандальним і обурливим, оскільки Чарльз і Майк привітали одне одного ще до того, як увійшли у залу резиденції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу повеселила реакція принца Чарльза з Великобританії на президента Росії Володимира Путіна, який вирішив із ним привітатися під час візиту до Ізраїлю. Момент із їхньою зустріччю потрапив на відео.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Майк Пенс принц Чарльз
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Обсер новости из пальца высасывает )))
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Mega Death
Mega Death
Путин тоже на Пенса внимания не обратил - прошёл мимо))
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