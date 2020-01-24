Принц Чарльз відмовився потиснути руку віцепрезиденту США. Відео

Британський принц Чарльз відмовився потиснути руку віцепрезиденту США Майку Пенсу.

Так, це трапилося на Міжнародному форумі пам'яті Голокосту в Єрусалимі. Зазначимо, що Чарльз привітався з організатором заходу В'ячеславом Моше Кантором, а потім пройшов поруч із Пенсом, повністю проігнорувавши його і потиснув руку ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу. Віцепрезидент США не відреагував на Чарльза, який пройшов повз, і лише поплескав його по плечу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Принц Чарльз і В'ячеслав Моше Кантор Скріншот із відео

Принц Чарльз не потиснув руку Майку Пенсу Скріншот із відео

Принц Чарльз і Беньямін Нетаньягу Скріншот із відео

Принц Чарльз і Беньямін Нетаньягу Скріншот із відео

До слова, пресслужба Пенса заявила, що інцидент не є скандальним і обурливим, оскільки Чарльз і Майк привітали одне одного ще до того, як увійшли у залу резиденції.

So what of this Prince Charles "snub" of Mike Pence at the #WorldHolocaustForum event at @yadvashem.

I will say there are many more important matters at stake here , but, for what it's worth, @Mike_Pence 's people say the Vice President and Prince spoke before and after the event . pic.twitter.com/QCSqsekjqn – Chris Ship (@chrisshipitv) January 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу повеселила реакція принца Чарльза з Великобританії на президента Росії Володимира Путіна, який вирішив із ним привітатися під час візиту до Ізраїлю. Момент із їхньою зустріччю потрапив на відео.

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