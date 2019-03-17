"Повинна була померти не так": віщунка вказала на дивність у смерті Началової

Відомій російській співачці Юлії Началова, яка 16 березня померла в одній з клінік Москви, з народження загрожувала небезпека.

До такого висновку прийшла російська віщунка Арзу Кабарухіна, який вона озвучила в інтерв'ю російському "П'ятому каналу".

Екстрасенс заявила, що доля Началова була вирішена заздалегідь. Вирахувавши так званий кармічний код, Кабарухіна прийшла до висновку, що співачці загрожувала передчасна смерть через онкологічної недуги чи зупинки серця.

Віщунка зазначила, що співачку могли турбувати проблеми, пов'язані з дихальною системою. Судячи з підрахунками ворожки, тривожні симптоми у Началової з'явилися ще в 34 роки. Кабарухіна розповіла, що швидше за вже в цьому віці у співачки почалися проблеми з легенями або виникли нові алергічні реакції.

Юлія Началова PhotoXPress

Вона не виключає, що самопочуття Началова могло погіршитися через негаразди в сім'ї. Крім того, раптову загибель могли спровокувати необережні дії лікарів, який ввели співачці препарат, який опинився для неї смертельним.

Екстрасенс впевнена, що артистці не варто було лягати під ніж в цьому році.

"Їй не можна було в цьому році під ножем лягати. Це дуже небезпечно ... Їй потрібно було б дожити як-небудь до 39 років, після цього було б не так небезпечно", - підкреслила провидиця.

Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

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