Український музикант, вокаліст і автор текстів групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк заявив, що п'ятого президента України, лідера фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка судять за протидію Москві.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Хливнюк зазначив, що судилище над п'ятим президентом відбувається через його проукраїнську позицію та висловив надію, що українці це розуміють.

“Ми ж усі, сподіваюсь, розуміємо, що експрезидента судять за протидію Москві", – йдеться в повідомленні.

Користувачі підтримали пост Хливнюка у мережі.

"У кого є мозок, то розуміє", "Звісно розуміємо", "Нажаль не всі. Інакше не вибрали б цей цирк", "Нажаль не всі розуміють... для багатьох Росія бізнес і тільки бізнес. Для багатьох нічого не варте життя таких самих людей як і вони, що захищають Україну на сході тому що їх це не торкнулося. Інколи для того аби зрозуміли треба, щоб добряче шандарахнуло мінімум 122мм. Але ж "просто нужна пєрєстать стрєлять" ось і вся суть тих, хто не розуміє, тих кому байдуже де та в якій країні і за яких обставин вони "живуть", друже", – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють в справі про нібито незаконне призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Порошенка судять за протидію Москві – Хливнюк Facebook Андрія Хливнюка

Порошенка судять за протидію Москві – Хливнюк Facebook Андрія Хливнюка

Порошенка судять за протидію Москві – Хливнюк Facebook Андрія Хливнюка

Порошенка судять за протидію Москві – Хливнюк Facebook Андрія Хливнюка

Порошенка судять за протидію Москві – Хливнюк Facebook Андрія Хливнюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу п'ятого президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку на 8 липня.