"Понакрадали і стали патріотами": Єфремов зробив скандальну заяву про росіян

Головними рисами російського народу є заздрісність і фальшивий патріотизм.

Таку заяву зробив відомий російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю блогеру та журналісту Юрію Дудю. Відео діалогу опубліковано на відеохостингові YouTube.

"Зараз усі на патріотизмі. Значить, точно понакрадали. Якщо заговорили про патріотизм, значить, точно дірки в кишенях", - заявив Єфремов.

Також він прокоментував скандальне висловлювання про те, що російський народ - це "не дитина, а мерзенна підліткова гнида", яке він зробив 2013 року.

"Це стара цитата. Заздрісність, крикливість, істеризм, ну все, що потім проявилося в 2014 році", - пояснив актор, зазначивши, що в нього так само є подібні риси.

"Я ж невід'ємна частина цього народу... Мені просто соромно буває, може, частіше. Хоча в мене є вихід у якісь художні осмислення цієї справи. Це простіше - жити з цим", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єфремов також засудив главу РФ Володимира Путіна за анексію Криму.