Помер власник популярної мережі готелів і дід Періс Хілтон: зворушливі фото

У неділю, 22 вересня, в Лос-Анджелесі на 92-му році життя помер власник мережі готелів Hilton Беррон Хілтон.

Як повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву фонду Conrad N. Hilton Foundation, смерть успішного бізнесмена настала від природних причин.

Беррон Хілтон був сином Конрада Хілтона, який заснував мережу готелів Hilton. Він очолював мережу до 1996 року, а пізніше став головою ради її директорів.

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Його внучка Періс Хілтон написала у своєму Twitter, що дуже засмучена.

"Я глибоко засмучена втратою мого діда Беррона Хілтона. Він був легендою, далекоглядним, блискучим, красивим, добрим і жив життям, повним досягнень і пригод. З тих пір, як я була маленькою дівчинкою, я вважала його бізнесменом", – поділилася зірка.

Також Хілтон опублікувала в соцмережі арxівние фото з впливовим родичем. На ниx можна побачити зовсім юну знаменитість у компанії дідуся, а також інші сімейні фото.

Періс Хілтон і Беррон Хілтон twitter.com/ParisHilton

Беррон Хілтон twitter.com/ParisHilton

Беррон Хілтон і Періс Хілтон twitter.com/ParisHilton

Періс Хілтон з сім'єю twitter.com/ParisHilton

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr - Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Періс Хілтон замахнулася на український курорт. Вона планує купити комплекс на Закарпатті, щоб провести там конкурс краси світового масштабу.

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