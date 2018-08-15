Під наглядом Путіна: з'ясувалися нові подробиці про весілля "кримської няші" Поклонської

Таємне весілля колишнього "прокурора" Криму Наталії Поклонської відбулося в елітному сербському ресторані "Балкан Гриль", розташованому у курортному селищі Берегове (Кастрополь) на Південному березі Криму.

Про це повідомило видання Daily Storm. За відомостями ЗМІ, на урочистості були присутні 32 особи, бенкет коштував 90 тисяч рублів (приблизно 37 тисяч гривень - Ред.)

Сам ресторан - високого рівня, з чудовим краєвидом на морське узбережжя. Меню закладу складається з фірмових сербських страв. Крім того, в асортименті представлені морепродукти з Адріатичного узбережжя.

На одній зі стін ресторану висить колаж з безлічі фотографій російського президента Володимира Путіна.

DailyStorm

"З гостей хто був - назвати не можу, раптом це таємниця, але всього було 32 особи і троє дітей. Закушували гості негушським пршутом і сербським сиром. Головне, що наречена задоволена, наречений начебто теж", - сказав у коментарі журналістам шеф-кухар і власник ресторану Ненад Маркович.

DailyStorm

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося перше відео з весілля Поклонської.