'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу новим знімком. На ньому вона позувала в купальнику на пляжі.
Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки звернули увагу на її округлі форми і припустили, що вона вагітна.
Настя Каменських
instagram.com
"Вагітна?", "Настя, ти або знову на відпочинку їси добре, або з'являється животик", "Настя вагітна", "Досить вже фігуру свою показувати, народжувати пора вже", "Погладшала або ж в положенні", - пишуть в коментарях .
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні понад сотню гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Опісля Каменських запідозрили у вагітності, хоча та зізналася, що погладшала під час медового місяця.
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