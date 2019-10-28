'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу новим знімком. На ньому вона позувала в купальнику на пляжі.

Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки звернули увагу на її округлі форми і припустили, що вона вагітна.

Настя Каменських instagram.com

"Вагітна?", "Настя, ти або знову на відпочинку їси добре, або з'являється животик", "Настя вагітна", "Досить вже фігуру свою показувати, народжувати пора вже", "Погладшала або ж в положенні", - пишуть в коментарях .

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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