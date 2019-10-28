Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 12:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"З'являється животик": Каменських на новому фото запідозрили у вагітності

846 Читати матеріал російською

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу новим знімком. На ньому вона позувала в купальнику на пляжі.

Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Шанувальники артистки звернули увагу на її округлі форми і припустили, що вона вагітна.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com

Новини
Гарячі танці й Потап: новий кліп Каменських наробив галасу в мережі

"Вагітна?", "Настя, ти або знову на відпочинку їси добре, або з'являється животик", "Настя вагітна", "Досить вже фігуру свою показувати, народжувати пора вже", "Погладшала або ж в положенні", - пишуть в коментарях .

'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності
'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності
'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності
'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності
'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності
'З'являється животик': Каменських на новому фото запідозрили у вагітності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Настя Каменських (NK)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки