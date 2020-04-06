З'явилися подробиці про стан Ніколаєва: як себе почуває артист

60-річного російського композитора і співака Ігоря Ніколаєва виписали з лікарні в Комунарці, куди його госпіталізували 26 березня з підозрою на коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Ігор Ніколаєв МК

Так, як йдеться в повідомленні, Ніколаєв повторно здав аналізи на коронавірус, які також виявилися негативними.

Однак у композитора діагностували пневномонію, тому лікарі близько тижня лікували його в медцентрі. А сьогодні, 6 квітня, артиста виписали додому.

Ігор Ніколаєв zik.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лев Лещенко, який потрапив до лікарні з коронавірусом, заспівав у лікарняній палаті і викликав обурення в мережі. Багато хто заявив, що артисту потрібно було вибачитися за те, що він піддав небезпеці інших людей.

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