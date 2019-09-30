З'явилися фото зірки серіалу "Студенти", яка пережила кому

У мережі з'явилися перші фотографії 36-річного російського актора Олексія Яніна після того, як він пережив інсульт і кому.

Так, знімки опублікувала мати артиста Ольга на своїй сторінці в Facebook. За її словами, син проявляє велику волю до життя і робить все, що від нього залежить, щоб відновитися.

Олексій Янін Фото: 24smi.org

"Льоші нелегко. Ми то йдемо вперед, то відкочуємось назад. І все одно ми на шлчху до того, щоб почати ходити, добре і вільно говорити. У нього є бажання жити і працювати, щоб домогтися відновлення", — заявила мама артиста.

Олексій Янін після інсульту Фото з Facebook

Олексій Янін поступово йде на поправку Фото з Facebook

Нагадаємо, у 2015 році Олексій Янін переніс інсульт, після чого впав у кому. Мозок чоловіка виявився сильно пошкоджений, а лікарі тільки розводили руками. Проте, близькі зробили все для реабілітації артиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній ведучий телеканалу MTV Росія Михайло Рольник отруївся і впав в кому в Москві.

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