МоваЯзык

Топтеми:

З'явилися фото з таємного весілля онуки Єлизавети II

Юрій Сергієнко
Люди
1,8 т.
Принцеса Беатріс вийшла заміж 17 липня

Принцеса Беатріс вийшла заміж 17 липня.

Букінгемський палац оприлюднив знімки із закритою весілля принцеси Йоркської Беатріс і італійського мільярдера Едоардо Мапеллі-Моцці.

Дві фотографії опублікував на наступний день після церемонії, яка проходила в Королівській каплиці всіх святих у Віндзорі, пише "ВВС Україна" (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).

На одному знімку пара виходить з каплиці через квіткову арку.

Принцеса Беатріс і мільярдера Едоардо мапелло-Моцці одружилися 17 липня.

Принцеса Беатріс і мільярдера Едоардо мапелло-Моцці одружилися 17 липня. Фото Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

На іншому – молодята стоять біля входу з бабусею Беатріс королевою Єлизаветою II і дідусем герцогом Единбурзьким Філіппом.

Молодята з королевою Єлизаветою II і герцогом Единбурзьким Філіппом.

Молодята з королевою Єлизаветою II і герцогом Единбурзьким Філіппом. Фото Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

Видання зазначає, що батьків принцеси, герцога і герцогині Йорських, немає на жодному з опублікованих знімків, однак Букінгемський палац підтвердив, що батько провів Беатріс до вівтаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принцеса Беатріс і Едоардо мапелло-Моцці одружилися 17 липня в каплиці всіх святих на території Віндзорського замку. Вони планували провести церемонію 29 травня, але неодноразово переносили її через пандемію коронавірусу.

Великобританіяпринцеса БеатрисЄлизавета II
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди