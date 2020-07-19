З'явилися фото з таємного весілля онуки Єлизавети II

Букінгемський палац оприлюднив знімки із закритою весілля принцеси Йоркської Беатріс і італійського мільярдера Едоардо Мапеллі-Моцці.

Дві фотографії опублікував на наступний день після церемонії, яка проходила в Королівській каплиці всіх святих у Віндзорі, пише "ВВС Україна" (щоб подивитися їх, доскрольте до кінця новини).

На одному знімку пара виходить з каплиці через квіткову арку.

Принцеса Беатріс і мільярдера Едоардо мапелло-Моцці одружилися 17 липня. Фото Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

На іншому – молодята стоять біля входу з бабусею Беатріс королевою Єлизаветою II і дідусем герцогом Единбурзьким Філіппом.

Молодята з королевою Єлизаветою II і герцогом Единбурзьким Філіппом. Фото Facebook The Royal Family/Benjamin Wheeler

Видання зазначає, що батьків принцеси, герцога і герцогині Йорських, немає на жодному з опублікованих знімків, однак Букінгемський палац підтвердив, що батько провів Беатріс до вівтаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принцеса Беатріс і Едоардо мапелло-Моцці одружилися 17 липня в каплиці всіх святих на території Віндзорського замку. Вони планували провести церемонію 29 травня, але неодноразово переносили її через пандемію коронавірусу.