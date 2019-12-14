З'явилася реакція Заворотнюк на метафізичний жест з прикрою помилкою

Актриса Анастасія Заворотнюк високо оцінила молитви служителів церкви за її здоров'я.

Про це повідомила її сім'я в Інстаграм, показавши записку від представників Горненського жіночого монастиря, в яку закралася прикра помилка.

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"Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка", - написала родина про реакцію Заворотнюк.

У Горненському жіночому монастирі згадали, як артистка в 2015 році робила паломництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з літа 2019 року Заворотнюк не з'являлася на публіці.

Сім'я дала зрозуміти, що актриса важко хвора.

ЗМІ повідомляють про рак мозку у Заворотнюк.

У ніч на 12 грудня 2019 року зірка серіалу "Моя прекрасна няня" оновила свій особистий Інстаграм.

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