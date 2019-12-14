З'явилася реакція Заворотнюк на метафізичний жест з прикрою помилкою

Актриса Анастасія Заворотнюк високо оцінила молитви служителів церкви за її здоров'я.
Про це повідомила її сім'я в Інстаграм, показавши записку від представників Горненського жіночого монастиря, в яку закралася прикра помилка.
"Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка", - написала родина про реакцію Заворотнюк.
Хочемо висловити величезну подяку настоятельки московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії і всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваше непідробне участь дуже надихає. Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
У Горненському жіночому монастирі згадали, як артистка в 2015 році робила паломництво.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з літа 2019 року Заворотнюк не з'являлася на публіці.
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