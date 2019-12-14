Головна Новини
14 грудня • оновлено в 11:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

З'явилася реакція Заворотнюк на метафізичний жест з прикрою помилкою

601
Читати матеріал російською

Актриса Анастасія Заворотнюк високо оцінила молитви служителів церкви за її здоров'я.

Про це повідомила її сім'я в Інстаграм, показавши записку від представників Горненського жіночого монастиря, в яку закралася прикра помилка.

Новини
Чоловік Заворотнюк опинився на любовному фото з дружиною помічника Путіна

"Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка", - написала родина про реакцію Заворотнюк.

Хочемо висловити величезну подяку настоятельки московського Покровського жіночого монастиря ігумені Феофанії і всім черницям, а також монахиням Серафимо-Дівеєвського жіночого монастиря в Нижегородської області, служителям чоловічого монастиря Оптина пустинь Калузької області, воронезького храму св. Ксенії Петербурзької, Новоафонского монастиря в Абхазії, Горненського жіночого монастиря в Єрусалимі! Ваші постійні молитви дають силу, ваше непідробне участь дуже надихає. Анастасія завжди дуже трепетно ставиться до святих місць, і зараз для неї дуже цінна така підтримка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

У Горненському жіночому монастирі згадали, як артистка в 2015 році робила паломництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з літа 2019 року Заворотнюк не з'являлася на публіці.

Сім'я дала зрозуміти, що актриса важко хвора.

ЗМІ повідомляють про рак мозку у Заворотнюк.

У ніч на 12 грудня 2019 року зірка серіалу "Моя прекрасна няня" оновила свій особистий Інстаграм.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги