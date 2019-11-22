"Зважені та щасливі 9": як змінилися учасники за 13 тижнів. Фото

У четвер, 21 листопада, в популярному шоу СТБ "Зважені та щасливі-9" відбулася ніч краси.

Так, це час, коли учасники після всіх випробувань і труднощів змогли трішки розслабитися і вийти до своїх рідних по червоній доріжці схудлими. Зазначимо, що над ними чаклували перукарі й візажисти, а дизайнер Андрій Тан дав поради, який одяг найкраще носити людям з об'ємними розмірами.

Фото: instagram/thebiggestloserua

Євген Москаленко, 33 роки

Прийшов на проєкт з вагою 150 кг, за 13 тижнів скинув 41 кг. На даний момент його вага — 109 кг.

Євген Москаленко Фото: instagram/thebiggestloserua

Тамара Мумладзе, 29 років

Почала свій шлях у шоу з вагою 123 кг, за 13 тижнів скинула 26 кг. На даний момент її вага — 97 кг.

Тамара Мумладзе Фото: instagram/thebiggestloserua

Олександр Гончаров, 30 років

Прийшов на проєкт з вагою 167 кг, за 13 тижнів скинув 42 кг. На даний момент вага — 125 кг. Зазначимо, що Олександр вже покидав "Зважених", але ведуча шоу Аніта Луценко дала йому другий шанс.

Олександр Гончаров Фото: instagram/thebiggestloserua

Людмила Чаднова, 33 роки

Прийшла на проєкт з вагою 144 кг, за 13 тижнів скинула 36 кг. Зараз вага — 108 кг.

Людмила Чаднова Фото: instagram/thebiggestloserua

Микола Ворошнов, 33 роки

До проєкту Микола важив 220 кг, за 13 тижнів участі в шоу скинув 49 кг. На даний момент його вага — 171 кг.

Микола Ворошнов Фото: instagram/thebiggestloserua

Олена Гребенюк, 43 роки. 172 см

Прийшла на проєкт з вагою 107 кг, за 13 тижнів скинула 17 кг. На даний момент вага — 90 кг.

Олена Гребенюк Фото: instagram/thebiggestloserua

Наталя Кириленко, 26 років

Наталя почала свій путь на шоу "Зважені та щасливі" з вагою 118 кг, за 13 тижнів скинула 29 кг. Дівчина також вже йшла додому, але Аніта Луценко дала їй другий шанс.

Наталя Кириленко Фото: instagram/thebiggestloserua

Павло Назаренко, 32 роки

Прийшов на проєкт з вагою 182 кг, за 13 тижнів скинув 52 кг. Зараз його вага — 130 кг.

Павло Назаренко Фото: instagram/thebiggestloserua

Микола Крицький, 28 років

До проєкту Микола важив 223 кг, за 13 тижнів участі в шоу скинув 48 кг. Він також йшов додому й отримав другий шанс від Аніти.

Микола Крицький Фото: instagram/thebiggestloserua

Лала Алієва, 23 роки. 173 см

Прийшла на проєкт з вагою 178 кг, за 13 тижнів скинула 30 кг. Лала, як і інші учасники, отримала другий шанс від Аніти Луценко.

Лала Алієва Фото: instagram/thebiggestloserua

Як раніше писав OBOZREVATEL, переможці сьомого сезону популярного проєкту "Зважені та щасливі" на СТБ Наталія Токарєва та Олексій Добрянський розлучилися.

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