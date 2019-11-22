"Зважені та щасливі 9": як змінилися учасники за 13 тижнів. Фото

У четвер, 21 листопада, в популярному шоу СТБ "Зважені та щасливі-9" відбулася ніч краси.
Так, це час, коли учасники після всіх випробувань і труднощів змогли трішки розслабитися і вийти до своїх рідних по червоній доріжці схудлими. Зазначимо, що над ними чаклували перукарі й візажисти, а дизайнер Андрій Тан дав поради, який одяг найкраще носити людям з об'ємними розмірами.
Фото: instagram/thebiggestloserua
Євген Москаленко, 33 роки
Прийшов на проєкт з вагою 150 кг, за 13 тижнів скинув 41 кг. На даний момент його вага — 109 кг.
Євген Москаленко
Фото: instagram/thebiggestloserua
Тамара Мумладзе, 29 років
Почала свій шлях у шоу з вагою 123 кг, за 13 тижнів скинула 26 кг. На даний момент її вага — 97 кг.
Тамара Мумладзе
Фото: instagram/thebiggestloserua
Олександр Гончаров, 30 років
Прийшов на проєкт з вагою 167 кг, за 13 тижнів скинув 42 кг. На даний момент вага — 125 кг. Зазначимо, що Олександр вже покидав "Зважених", але ведуча шоу Аніта Луценко дала йому другий шанс.
Олександр Гончаров
Фото: instagram/thebiggestloserua
Людмила Чаднова, 33 роки
Прийшла на проєкт з вагою 144 кг, за 13 тижнів скинула 36 кг. Зараз вага — 108 кг.
Людмила Чаднова
Фото: instagram/thebiggestloserua
Микола Ворошнов, 33 роки
До проєкту Микола важив 220 кг, за 13 тижнів участі в шоу скинув 49 кг. На даний момент його вага — 171 кг.
Микола Ворошнов
Фото: instagram/thebiggestloserua
Олена Гребенюк, 43 роки. 172 см
Прийшла на проєкт з вагою 107 кг, за 13 тижнів скинула 17 кг. На даний момент вага — 90 кг.
Олена Гребенюк
Фото: instagram/thebiggestloserua
Наталя Кириленко, 26 років
Наталя почала свій путь на шоу "Зважені та щасливі" з вагою 118 кг, за 13 тижнів скинула 29 кг. Дівчина також вже йшла додому, але Аніта Луценко дала їй другий шанс.
Наталя Кириленко
Фото: instagram/thebiggestloserua
Павло Назаренко, 32 роки
Прийшов на проєкт з вагою 182 кг, за 13 тижнів скинув 52 кг. Зараз його вага — 130 кг.
Павло Назаренко
Фото: instagram/thebiggestloserua
Микола Крицький, 28 років
До проєкту Микола важив 223 кг, за 13 тижнів участі в шоу скинув 48 кг. Він також йшов додому й отримав другий шанс від Аніти.
Микола Крицький
Фото: instagram/thebiggestloserua
Лала Алієва, 23 роки. 173 см
Прийшла на проєкт з вагою 178 кг, за 13 тижнів скинула 30 кг. Лала, як і інші учасники, отримала другий шанс від Аніти Луценко.
Лала Алієва
Фото: instagram/thebiggestloserua
Як раніше писав OBOZREVATEL, переможці сьомого сезону популярного проєкту "Зважені та щасливі" на СТБ Наталія Токарєва та Олексій Добрянський розлучилися.
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