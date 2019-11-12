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12 листопада • оновлено в 03:42
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Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну

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Російську співачку українського походження Любов Успенську зацькували в мережі через Україну. Так, вона опублікувала знімок зі Світланою Лободою і нарвалася на шквал критики.

Знімок Успенська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну

Комсомольська правда

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"Моя дівчинка, дорога Світлана Лобода, дуже рада була тебе бачити. Чудова зустріч, практично в день концерту, на нашій батьківщині", - підписала знімок Успенська.

"Таке фото, я подумала, що хтось помер", "А де у вас батьківщина?", "Фу, відписуюся. Як бабки рубати, так по Росії, а тут гляньте? Про батьківщину тре", "Питання. Що вам не живеться на вашій батьківщині? Росія переживе, повірте", - пишуть в мережі.

Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну
Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну
Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну
Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну
Зустрілися на батьківщині: на 65-річну Успенську накинулися в мережі через Україну

Як раніше писав OBOZREVATEL, Любов Успенська записала новий хіт українською мовою "Бути без тебе" і розлютила росіян. Трек був записаний спільно з українським співаком з Одеси Андрієм Большедворскім.

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Особи
Любов Успенська Світлана Лобода
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