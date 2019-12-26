"Зняв, як колоду": Чапкіс розповів, як опинився на колінах у Сталіна

Відомий хореограф Григорій Чапкіс зізнався, які почуття пережив, коли опинився на колінах у Йосипа Сталіна.

Про це хореограф розповів під час нового інтерв'ю для Youtube-шоу "В гостях у Гордона".

Григорій Чапкіс кадр з шоу "В гостях у Гордона"

Так, Чапкіс пригадав випадок, коли під час одного з концертів у Кремлівському театрі Сталін зняв його зі сцени і посадив собі на коліна.

"Система трудових резервів у 46-му році організувала Всесоюзну олімпіаду, щоб заохотити кращі колективи. А потім в старому Кремлівському театрі був заключний концерт. Ну, звичайно, в фіналі танцювали гопак. На сцені було 120 чоловік. І нас шість пацанів вийшли повзуночком на авансцену, і серед них був я. А попереду сидів Сталін, Ворошилов, Хрущов ... Вся братва в першому ряду сиділа. Ось він підійшов, однією рукою, як колоду, зняв мене, посадив собі на руки. У мене був шок, я не розумів, що відбувається, чому мене зняли. І найголовніше, що страх пережив... Ми ж звикли його бачити високим, великим, красивим, а тоді обличчя його було побите віспою. Про що вони говорили, я не знаю, я був, як в дурмані", — говорить Чапкіс.

Григорій Чапкіс кадр з відео "В гостях у Гордона"

"З другого ряду передали коробочку, а в ній був перший радянський Кіровський годинник. Подарував мені його і поставив назад на сцену. Це все тривало півтори-дві хвилини, але це змінило все моє життя, життя моїх батьків, життя моїх сестер і братів, моїх дітей і онуків", — додав Чапкіс.

Григорій Чапкіс кадр з відео "В гостях у Гордона"

"Чому він зняв саме мене, ніхто не знав. І потім, коли почали роздумувати, зрозуміли, що серед усіх я один був чорненький і найменший", — поділився хореограф.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хореограф Григорій Чапкіс відверто розповів про особисте життя. Обраниця танцюриста молодша за нього на 51 рік.

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