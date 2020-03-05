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5 березня • оновлено в 17:25
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Знятий в Україні кліп "Ленінграду" номінований на престижну премію в Європі

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Кліп гурту "Ленінград" на пісню i_$uss, знятий українською компанією MOZGI Production, номіновано на престижну премію Berlin Video Music Awards 2020.

Кліп знято українським режисером Леонідом Колосовським. Церемонія нагородження відбудеться в кінці травня в Берліні, повідомила прес-служба MOZGI Production (дивіться відео в кінці новини).

Кадр з кліпу i_$uss

Кадр з кліпу i_$uss

YouTube

Відео вийшло в червні 2019 року і за більш, ніж вісім місяців набрало понад 20 мільйонів переглядів на YouTube. Провокаційний кліп побореться за нагороду зі стосами Coldplay, Seed і Little Big.

Нагадаємо, що в минулому році MOZGI Production потрапив в категорію премії "Найтрешовіше відео" за кліп "Полюбе", знятий для гурту MOZGI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихід кліпу i_$uss гурту "Ленінград" спровокував скандал в Росії. У Держдумі РФ і РПЦ жорстко засудили провокаційний ролик, так як він "розпалює ненависть і вихваляє диявола".

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Автор
Єва Романова
Особи
Mozgi група "Ленінград" Сергій Шнуров
Теги
шоу шоу-бизнес
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Титов Герман
Титов Герман
Крутой и качественный продукт. приятно смотреть и слушать! А расия, да ну ее на...., ей злиться от того что она отсталая и не мытая, не впервой
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