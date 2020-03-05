Знятий в Україні кліп "Ленінграду" номінований на престижну премію в Європі

Кліп гурту "Ленінград" на пісню i_$uss, знятий українською компанією MOZGI Production, номіновано на престижну премію Berlin Video Music Awards 2020.

Кліп знято українським режисером Леонідом Колосовським. Церемонія нагородження відбудеться в кінці травня в Берліні, повідомила прес-служба MOZGI Production (дивіться відео в кінці новини).

Кадр з кліпу i_$uss YouTube

Відео вийшло в червні 2019 року і за більш, ніж вісім місяців набрало понад 20 мільйонів переглядів на YouTube. Провокаційний кліп побореться за нагороду зі стосами Coldplay, Seed і Little Big.

Нагадаємо, що в минулому році MOZGI Production потрапив в категорію премії "Найтрешовіше відео" за кліп "Полюбе", знятий для гурту MOZGI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихід кліпу i_$uss гурту "Ленінград" спровокував скандал в Росії. У Держдумі РФ і РПЦ жорстко засудили провокаційний ролик, так як він "розпалює ненависть і вихваляє диявола".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!