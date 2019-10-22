"Знову вагітна?" Тодоренко розбурхала мережу фото в купальнику

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу фото на якому вона позує в купальнику. Шанувальники артистки звернули увагу на її круглий живіт.

Так, вони припустили, що Тодоренко знову вагітна, а деякі зазначили, що це може бути старе фото. Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко Сплетник

"Вагітна другим?", "Ти вагітна?", "Регіна в положенні?", "Клас!", "Ти що знову вагітна?", - запитують у артистки в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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