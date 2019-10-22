"Знову вагітна?" Тодоренко розбурхала мережу фото в купальнику

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу фото на якому вона позує в купальнику. Шанувальники артистки звернули увагу на її круглий живіт.
Так, вони припустили, що Тодоренко знову вагітна, а деякі зазначили, що це може бути старе фото. Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Регіна Тодоренко
Сплетник
#HB 2 U, @kirill_kovlash ❤️❤️❤️ Братик, в нашому житті було стільки болота, глиняних пригод, колорадських жуків, перекопаних городів, зламаних машинок, нез'їденим супів, вибитих зубів, що і згадувати страшно 😆😆😁😁😆😄 Але це прекрасне час зробило нас такими, якими ми є зараз! Я бажаю тобі берегти в собі того малюка, який будував "колёдец" і досягати найкрутіших вершин) твоя Сестра) ❤️❤️❤️
"Вагітна другим?", "Ти вагітна?", "Регіна в положенні?", "Клас!", "Ти що знову вагітна?", - запитують у артистки в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критикиза те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде й надалі працювати в такому темпі.
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