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22 жовтня • оновлено в 08:25
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"Знову вагітна?" Тодоренко розбурхала мережу фото в купальнику

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу фото на якому вона позує в купальнику. Шанувальники артистки звернули увагу на її круглий живіт.

Так, вони припустили, що Тодоренко знову вагітна, а деякі зазначили, що це може бути старе фото. Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Сплетник

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"Фу, силіконова лялька!" Гросу блиснула пишними грудьми і нарвалася на критику

#HB 2 U, @kirill_kovlash ❤️❤️❤️ Братик, в нашому житті було стільки болота, глиняних пригод, колорадських жуків, перекопаних городів, зламаних машинок, нез'їденим супів, вибитих зубів, що і згадувати страшно 😆😆😁😁😆😄 Але це прекрасне час зробило нас такими, якими ми є зараз! Я бажаю тобі берегти в собі того малюка, який будував "колёдец" і досягати найкрутіших вершин) твоя Сестра) ❤️❤️❤️

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

"Вагітна другим?", "Ти вагітна?", "Регіна в положенні?", "Клас!", "Ти що знову вагітна?", - запитують у артистки в мережі.

"Знову вагітна?" Тодоренко розбурхала мережу фото в купальнику
"Знову вагітна?" Тодоренко розбурхала мережу фото в купальнику
"Знову вагітна?" Тодоренко розбурхала мережу фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Регіна Тодоренко
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