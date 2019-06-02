Знову разом? Собчак засікли з Віторганом на популярному курорті

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак та її колишній чоловік Максим Віторган були помічені на світському заході на Кіпрі.
Як повідомляє "СтарХіт", вони відвідали концерт американської співачки італійського походження Лаури Перголіцці (LP) і виступ російського гурту "Фрукти".
На кадрах із соцмереж можна побачити, що Собчак і Віторган насолоджувалися вечіркою окремо один від одного. Вони сиділи в різних кінцях від сцени, але це вже породило чутки, що вони знову разом. Після виступу Перголіцці Віторган відправився купатися в басейн із товаришами, а Собчак залишилася.
Ксенія Собчак відвідала концерт LP
Сторіс Собчак
Що примітно, світська левиця вирушила на захід без нового коханого Костянтина Богомолова. А вже наступного ранку шанувальники помітили, що Віторган з колишньою дружиною разом приймали сонячні ванни під пальмами, де захоплено розмовляли.
Віторган перебував з іншого боку залу
Сторіс Віторгана
Собчак і Віторган
Старх
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас в пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилася в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
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