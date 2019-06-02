Знову разом? Собчак засікли з Віторганом на популярному курорті

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак та її колишній чоловік Максим Віторган були помічені на світському заході на Кіпрі.

Як повідомляє "СтарХіт", вони відвідали концерт американської співачки італійського походження Лаури Перголіцці (LP) і виступ російського гурту "Фрукти".

На кадрах із соцмереж можна побачити, що Собчак і Віторган насолоджувалися вечіркою окремо один від одного. Вони сиділи в різних кінцях від сцени, але це вже породило чутки, що вони знову разом. Після виступу Перголіцці Віторган відправився купатися в басейн із товаришами, а Собчак залишилася.

Ксенія Собчак відвідала концерт LP Сторіс Собчак

Що примітно, світська левиця вирушила на захід без нового коханого Костянтина Богомолова. А вже наступного ранку шанувальники помітили, що Віторган з колишньою дружиною разом приймали сонячні ванни під пальмами, де захоплено розмовляли.

Віторган перебував з іншого боку залу Сторіс Віторгана

Собчак і Віторган Старх

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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