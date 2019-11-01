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1 листопада • оновлено в 20:34
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"Знов ноги розсунула": Лобода спантеличила мережу зовнішнім виглядом

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом.

Зокрема, артистка оприлюднила в Instagram нову фотографію, на якій позує з розсунутими голими ногами.

"Починаємо", – коротко анонсувала черговий концерт Лобода під кадром, на якому помітно, що співачка втомилася.

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Багато хто звернув увагу, що з її коліном щось не так. Фани підтримали її перед черговим виступом, побажавши удачі.

начінаем🙈

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Що з коліном", "Підірви всіх і вся", "Одне питання. Чому ноги завжди розсунуті", "Дуже втомлений вигляд", – відреагували користувачі.

"Знов ноги розсунула": Лобода спантеличила мережу зовнішнім виглядом
"Знов ноги розсунула": Лобода спантеличила мережу зовнішнім виглядом
"Знов ноги розсунула": Лобода спантеличила мережу зовнішнім виглядом

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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