Знаменитому російському акторові заборонили в'їзд в Україну

Російсько-сербському акторові Мілошу Біковічу ( "Готель Елеон", "Балканський кордон") заборонили в'їзд в Україну.

Про це актор повідомив в Twitter. "Мені заборонено в'їзд в Україну. Думаю, що я граю іноді краще, іноді гірше, але не так, щоб загрожувати безпеці нації." Загроза національній безпеці ", хлопці, ви – чемпіони", - написав Біковіч.

Відзначимо, що навесні 2018 роки актор брав участь у зйомках на території включеного Криму. Це і могло послужити причиною заборони на в'їзд в Україну.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили в'їзд російській ведучій Дані Борисовій в'їзд на три роки через відвідування анексованого Криму. За кілька днів до цього Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "Пацанки".

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