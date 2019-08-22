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Знаменитому російському акторові заборонили в'їзд в Україну

2.3т Читати матеріал російською

Російсько-сербському акторові Мілошу Біковічу ( "Готель Елеон", "Балканський кордон") заборонили в'їзд в Україну.

Про це актор повідомив в Twitter. "Мені заборонено в'їзд в Україну. Думаю, що я граю іноді краще, іноді гірше, але не так, щоб загрожувати безпеці нації." Загроза національній безпеці ", хлопці, ви – чемпіони", - написав Біковіч.

Знаменитому російському акторові заборонили в'їзд в Україну
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Суперзірці з Росії заборонили в'їзд в Україну

Відзначимо, що навесні 2018 роки актор брав участь у зйомках на території включеного Криму. Це і могло послужити причиною заборони на в'їзд в Україну.

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Відомості

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні заборонили в'їзд російській ведучій Дані Борисовій в'їзд на три роки через відвідування анексованого Криму. За кілька днів до цього Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "Пацанки".

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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филипп филипыч
филипп филипыч
чем больше людей в мире видят эту дурость тем лучше)
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