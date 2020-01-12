"Знайшли роздягнену в кущах": розкрилися деталі трагедії з російською моделлю, яка випала з вікна

Російська модель Алеся Кафельникова заявила, що актрису Ксенію Пунтус, яка випала з вікна в Москві, покалічили на вечірці.

Дівчина впевнена, що її подругу привезли до під'їзду онука Михалкова вже з каліцтвами.

Ксенія Пунтус

"Ксюшу знайшли в кущах роздягнену, неподалік від будинку, де вона нібито випала. У неї зламані ноги ребра. Знайшов її двірник, він же викликав "швидку". Ксюша була на вечірці з купою моїх знайомих, батьки яких зроблять все, аби ніхто не впізнав правду. Наркотики Ксюша не вживала, тому ми і її сім'я знаємо, що сталося зовсім не те, про що пишуть. Але ті, хто був з Ксюшею, все заперечують. Нібито її відвезли додому до хлопця і на цьому все. Дуже шкода, молимося за неї. Ксюша нічого не пам'ятає, крім свого імені", - написала Кафельникова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Москві з вікна випала російська модель і актриса Ксенія Пунтус. 21-річна дівчина знаходиться в реанімації, їй провели операцію. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

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