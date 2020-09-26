ЗМІ розповіли про відмову Бреда Пітта від одруження з новою коханою

Відомий голлівудський актор 56-річний Бред Пітт не поспішає переходити на новий рівень у стосунках з 27-річною моделлю Ніколь Потуральскі.

Про це повідомляє Us Weekly.

Як виявилося, Пітт поки не готовий одружитися знову. Тому зараз пара просто насолоджується часом, який вони проводять разом.

"Навряд чи Бред знову коли-небудь одружиться", – повідомляє інсайдер виданню.

Також стало відомо, що Пітту байдужі скандали, які можуть виникнути з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Видання заявило, що актор зараз щасливий, оскільки знайшов пару і може почувати себе коханим.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомляють про роман Пітта з Потуральскі ще з серпня 2019 року. Як відомо, модель перебуває у шлюбі з 68-річним ресторатором Роландом Мері і виховує сина Еміна.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що колишня дружина Бреда Пітта, акторка Анджеліна Джолі прокоментувала його роман з 27-річною моделлю Ніколь Потуральскі.